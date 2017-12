Netanyahu: häid jõule Jeruusalemmast, Iisraeli pealinnast

«Häid jõule Jeruusalemmast, Iisraeli pealinnast!» teatas Netanyahu videoläkituses, pakkudes end Iisraeli saabuvatele kristlastest palveränduritele isiklikuks giidiks.

Merry Christmas from Jerusalem, the capital of Israel! pic.twitter.com/ChhsuqudW8 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 24, 2017

ÜRO Peaassamblee hääletas läinud nädalal resolutsiooni poolt, mis ei toetanud USA kava tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana ja kolida Tel Avivist sinna ümber ka oma saatkond.

«Teised riigid tunnustavad tulevikus samuti Jeruusalemma ja teatavad oma suursaatkondade ümberkolimisest. Seda tegi nüüd ka teine riik ja kordan, et neid saab olema veel. See on ainult algus ja see on oluline,» ütles Netanyahu pärast hääletust.