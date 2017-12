Side vasakäärmuslaste ja separatistidega

Győri sõnul näevad tema ja ta kolleegid, kuidas Venemaa toetab Euroopas samaväärselt nii parem- kui ka vasakäärmuslasi. Ajaloolistel põhjustel pole viimased just ülemäära menukad Ida-Euroopas, küll aga Vahemere maades, eriti nendes, kus 20. sajandi totalitarismikogemus tuli parempoolselt suunalt.

«Nagu Podemos, Syriza, Kreeka Kommunistlik partei, Küprose Kommunistlik partei või Saksa Die Linke,» toob ta näiteid. «Nad on kõik venemeelsed. Nad toetasid Krimmi eraldumisreferendumit, nad käisid seal «sõltumatute» vaatlejatena.»

21. sajandi internatsionaali egiidi all kogunedes võtavad ka vasakäärmuslased vastu Venemaad toetavaid resolutsioone. «Lääne «imperialistlike» võimude vastu, kes üritavad alla suruda [Bashar] Assadi režiimi, Baathi parteid, keda nemad peav sotsialistlikuks. Nende meelest peab Baathi partei sõda lääne imperialismi vastu,» toob ungarlane näite.

«Kogu Krimmi agressiooni põhjendati spetsiifilise infoga, mis oli sätitud vasakäärmuslastele: Kiievis oli fašistlik riigipööre, fašistlikud jõud terroriseerivad venelasi Ida-Ukrainas, sestap Venemaa sekkub samamoodi nagu suures isamaasõjas natsi-Saksamaa vastu,» jätkab Győri.

Ungarlane meenutab, kuidas vasakäärmuslasi veendi plakatitega, mis kujutasid Krimmi poolsaart poolenisti svastika all ja siis poolenisti «vabastatuna» Vene lippu ehituna, kirjeldades seal peetud libareferendumit kui vabastamist fašistliku võimu alt.

Győri toob välja veel ühe kategooria, mille alla mahub nii vasak- kui ka parempoolseid jõude – need on Euroopa eri riikide territooriumide eraldumist soovivad parteid: «Kõik Euroopa separatistlikud võitlused on osa võrrandist, see toetab nende Krimmi argumenti.»

Möödunud kuul Šoti iseseisvuslasest endise esimese ministri Alex Salmondi kutsel Londoni Millibank Towerisse vastuvõtule kogunenud Briti ajakirjanikke ja ühiskonnategelasi ootas seal ebameeldiv üllatus. Ajalehe The Guardian kohaselt polnud enamikul aimugi, et jutusaade «Alex Salmond Show», mille eetrisseminekut nad tähistama kogunesid, kuulub Vene propagandakanalile RT.

«Ma võtsin vastu kutse Alex Salmondi uue telesaate käivitamisele. Just sain teada, et see on RTs. Häbene, Alex. Häbene tõsiselt,» tsiteeris leht Salmondi raadiokolleegi Iain Dale’i.

Kohe saate tutvustuses lubas Salmond, et asub oma saates võitlusse «peavoolumeedia narratiiviga».

16. novembril eetrisse läinud Salmondi avasaate esimene külaline oli teine iseseisvuslane – ametist taandatud Kataloonia president Carles Puigdemont. Paar päeva hiljem andis jätkuvalt Brüsselis redutav Puigdemont Barcelonas ilmuvale päevalehele La Vanguardia intervjuu, kus nimetas ELi mandunud riikide klubiks.

Seda samal nädalal, kui varem Venemaaga üsna õdusalt läbi saanud Hispaania valitsus teatas, et on leidnud tõendeid, kuidas Moskvaga seotud jõud üritav,ad propageerida Kataloonia eraldumist.

On teinegi RTga seotud niit Barcelonast Moskvani, mis jookseb läbi Londoni, täpsemalt öeldes sealse Ecuadori saatkonna. Nimelt asus samuti Vene propagandakanali saatejuhina töötanud Julian Assange augustis üleöö ja äärmise tulisusega, tihti katalaani keeles, mida ta teadaolevalt ei valda, Twitterisse postitama iseseisvuslasi toetavaid sõnumeid.

Salmondi avasaate osas on Ühendkuningriigis meediaregulatsiooniga tegelev Ofcom alustanud uurimist. Seda seoses süüdistusega, et seal esitati ebatäpset infot ja vaatajate tagasisidena esitatud reaktsioonide autoriks olid tegelikult saatega seotud inimesed.