«Praeguse seisuga ei ole presidendi ametliku Hiina-visiidi jooksul kavas vahepeatust Venemaal,» ütles palee pressiesindaja.

Ajakirjandus on varem teatanud, et Macron võib jaanuari alguses Hiina sõites külastada ka Venemaad. Prantsuse meedia andmetel on visiit kavas 8. jaanuaril.