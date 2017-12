Kreml kasutab nii santaaži kui ka egode silitamist

«Luuretöös on neli põhiviisi, kuidas inimesi värvata: raha, ego, kompromiteeriv info ja ideoloogia. Tavaliselt töötab mingi kombinatsioon neist faktoritest,» loetleb Jakub Janda.

Ta pakub, et vähemalt Kesk-Euroopa äärmusrühmituste puhul tuleb esimesena ideoloogia: «Nad põhimõtteliselt vihkavad poliitilist keskteed, NATOt, USAd, ELi, demokraatlikku meediat, liberaalseid mõtteid ehk nad põhimõtteliselt on Venemaaga samal ideoloogilisel positsioonil.»

Teisele kohale paigutab Tšehhi analüütik idanaabri osavuse manipuleeritavate egode leidmisel: «Inimesed, kes on kodumaal härra eikeegi, kutsutakse Venemaale, kus neid võetakse vastu ilusate konverentsidega ja nad tunnevad end kellenagi. Või siis pääsevad nad venekeelsesse meediasse, mis on samuti midagi, sest kodus nad seda ei saa.»

Janda lisab kompromiteeriva info ja nn meelõksude kasutamise. «Näiteks võib paremäärmuslaste liider reisida Venemaale, kohtuda õhtul «juhuslikult» kena noore daamiga, veeta temaga öö,» selgitab ta. «Toas, kus loomulikult on kaamerad.»

Ning jätkab: «Seejärel näidatakse talle pilte ja öeldakse, et neil on hea meel teda toetada, aga kui tal on teistsuguseid mõtteid, on nende käes need pildid, mida võib näha tema naine.»

«Tundub, et pärast NSVLi kokkuvarisemist jäi KGB toimikutesse alles infot Ida-Euroopa natsionalistide kohta,» räägib Lóránt Győri. «Me teame juba 1990ndaist juhtumeid, kus Venemaa võttis ühendust mõningate väikeste paremäärmuslike parteidega ning nemad korraldasid neil aastail meeleavaldusi Ungari NATOsse astumise vastu.»

Ungarlase sõnul paistab, et KGB taustaga Vladimir Putin asus kohe võimule tulles kultiveerima sidemeid paremäärmuslike parteidega läänes. Abiks nii varasemast jäänud luureinfo kui ka tõsiasi, et poliitika äärealadele jäävatel erakondadel on vähem ressursse kui n-ö keskteel – ehk neid on odavam ära osta.

«Mõnikord annab Venemaa neile gruppidele raha, aga mõnikord lihtsalt rahastab nende reise,» lausub Janda.

Győri toob näiteks nii Ungaris kui ka europarlamendis saadikupuutumatuse kaotanud Béla Kovácsi, kes on uurimise all seoses ELis Venemaa hüvanguks spioneerimisega. Kovács liitus 2003. aastal asutatud Jobbikuga 2005. aastal ning tegi seal kiiret karjääri – temast sai partei välispoliitikajuht, kes pööras erakonna näo Venemaa poole.

Kovács oli ka Jobbiku suurim üksikannetaja, tema abil kogus partei 2009. aasta eurovalimistel hästirahastatud kampaaniaga viiendiku ungarlaste häältest ja pääses aasta hiljem ka Ungari rahvusparlamenti.

Takkajärele tarkusena märgib Győri: «See oli osa aktiivmeetmeist. Kovács tundub olevat spioon. Ta paigutati sihilikult sellesse paremäärmuslikku parteisse, ta tüüris parteid Kremli poole, hakkas korraldama parteijuhi reise Moskvasse ja kohtuma duuma esindajatega.»

Ungari portaali Index kohaselt selgus, et KGB-l oli Kovácsil silm peal sisuliselt sünnist alates, sest tema lihane isa oli NSVLi sõjaväelane ja tegelikust kasvatajast vanaisa Ungari diplomaat. Viimasega Jaapanis elades tutvus Kovács oma venelannast tulevase abikaasa Svetlana Istošinaga. Naine reisis sõna otseses mõttes KGB kullerina mööda maailma ringi juba 1970ndail.

Enne uurimise alla sattumist jõudis Kovács aga anda panuse ka Euroopa tasemel: 2009. aastal asutas ta Euroopa Rahvuslike Liikumiste Alliansi, mille liikmed saavad kutseid kogunemistele Venemaal. «Neid ei korralda otseselt Kreml, vaid sellele lähedased isikud. Need toimuvad Peterburi kandis või Moskvas ja neil osalevad näiteks Kreeka Kuldne Koidik ja Itaalia Põhjaliiga,» kirjeldab Győri.

Janda rõhutab, et kuigi idanaaber pruugib kompromaati, pole see tõenäoliselt siiski põhiline vahend – inimesi võib santažeerida, aga seda ei saa teha 10–15 aastat. «Paremini töötab see, kui sul on ideoloogia: kui ongi kasulikud idioodid, kes usuvad, et Venemaa seisab nende eest. Nad teevad seda südamest ja tasuta,» sõnab ta.