Navalnõi võrdles Kremli pressiesindajat Simpsonite tegelaskujuga

Navalnõi reageeris sellega Peskovi tsiteerinud väljaande RBK säutsule. Selles viidati Peskovi tänasel pressikonverentsil öeldule, et valimiskomisjoni otsus mitte registreerida Navalnõid presidendikandidaadiks ei mõjuta valimiste legitiimsust. Peskovi sõnul tuleks hinnata ka valimisi boikottima kutsunud Navalõni üleskutse vastavust seadusele.

Mr. Burns kehastab «Simpsonites» tuumajaama omanikust rikast, ahnet ja õelat ärimeest, kes on ühtlasi sarja ühe peategelase Homer Simpsoni ülemus.

Valimiskomisjon otsustas eile ametlikult, et Navalnõi ei saa märtsis Vene presidendiks kandideerida, sest ta on süüdi mõistetud kelmuses ja selle eest määratud tingimisi karistus kehtib.

Navalnõi tegi kandideerimisavalduse ootuspärase tagasilükkamise järel videoavalduse, milles ütleb, et keeld näitab president Vladimir Putini hirmu.

«Putinil on kohutav hirm ja kardab minu vastu kandideerida,» ütles Navalnõi ja kutsus oma poolehoidjaid valimisi boikoteerima. «Kuulutame välja valijate streigi. Palume kõigil boikottida neid valimisi. Me ei tunnusta nende valimiste tulemust.»

Putin, kes on võimul olnud 18 aastat, teatas taas presidendiks kandideerimisest detsembri algul.

Üleeile Moskvas toimunud rahvakogunemisel nimetas Navalnõi Putinit halvaks presidendiks. Navalnõi sõnul on Putin 18 võimul veedetud aasta jooksul võtnud vaestelt inimestelt naftat, gaasi ja metalli, müünud selle välismaale ning premeerinud rahvast veelgi suurema vaesusega.

«See oled sina, Vladimir Putin, kes on selle riigi muutnud iseenda, oma pere ja sõprade rikkuse allikaks. Sellepärast ei peaks sa enam president olema. Sa oled halb president,» sõnas Navalnõi.

Putin, kes väldib avalikkuses Navalnõi nime mainimist, on süüdistanud opositsiooni riigipöörde planeerimises ja on öelnud, et ei lase sel juhtuda.

Navalnõi juhtis suuri Putini vastu suunatud meeleavaldusi 2011. aasta lõpus ja 2012. aasta alguses. Ta on sel aastal saanud kolm vanglakaristust seadusevastaste meeleavalduste organiseerimise eest.