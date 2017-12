Venevaenulikud, aga Kremlile kasulikud

«Nad oleksid solvunud – te peaksite olema Vladimir Putini agent, kui vihjaksite, et Poola on vastuvõtlik Vene propagandale,» vastab ajakirja Visegrad Insight peatoimetaja Wojciech Przybylski.

«Aga loomulikult on teil õigus,» läheb ta edasi. «Mustrid on täpselt samad: vastasseis avatud ühiskonnale, liberaalsusele, välja töötatud standarditele, kultuurilisele pragmatismile ja kompromissidele. Me näeme seda kõikjal.»

Ajakirjaniku sõnul on see PiSile ka probleemiks muutunud – nad on Ungari mudelit tunnustanud, kuid nüüd tuleb järjest enam teateid, kuidas Venemaa on oma kombitsad tolles riigis ajanud kõikjale – mitte ainult ideoloogiliselt, vaid ka rahalises mõttes, korruptsiooniskeemide, võimumängude ja luureteenistustega.

«Samas toimivad protsessid Poolas üsna sarnaselt,» lausub Przybylski. «Ma arvan, et kui Venemaa rakendab Poolas aktiivmeetmeid, siis ta ei ürita panna Poolat Venemaad armastama. Neile piisab, kui hakkame üksteist vihkama ja lõhestume.»

Lóránt Győri usub, et ühiskondades, kus rahva enamus ja isegi äärmusliikumised on ilmselgelt venevastased, üritab Kreml neid mõjutada kaudsemalt. «Kreml on ses osas väga kaval: kui sul ei õnnestu inimesi muuta venemeelseteks, siis ürita panna nad käituma moel, mis sobib su pikaajaliste geopoliitiliste eesmärkidega,» räägib ta.

«Need eesmärgid ei seisne vaid mingi eliidi venemeelseks tegemises, vaid ELi või Ida-Euroopa või NATO nõrgestamises, ning nende liitude sisemises lõhestamises nii paljudes küsimustes kui vähegi võimalik,» märgib Győri.

«Oluline on see, et nad ei pruugi otseselt koostööd teha Venemaa või nende käsilastega, vaid – nagu Poolas, kus Venemaa eesmärk pole mitte venemeelse Poola tekitamine – toetada tegevusi, mis on Ukraina või Saksamaa vastu,» lausub Jakub Janda.

«Kreml portreteerib end kui moraalselt kõrgemal positsioonil olevat, traditsioonilist, kristlikku jõudu, mis seisab vastu dekadentlikule, liberaalsele, geimeelsele läänele,» kirjeldab Győri. «Siis saavad nad väita, et ei tegele mitte Kremli, vaid kristliku Euroopa massimigratsiooni eest kaitsmisega või üritavad vältida kristluse langust.»

Need on juhtumid, kus Kremli pehmeks jõuks muutuvad kujutised sadadest tuhandetest Euroopa poole marssivatest moslemitest.

«Lisaks rahastab Kreml selles ultrakonservatiivide subkultuuris toimetavaid MTÜsid, kes pole otseselt poliitilised liikumised, vaid võitlevad lihtsalt liberaalsete väärtuste vastu,» räägib ungarlane. «Sel moel saab Kreml ikkagi kohal olla ja panna paika teemad, mis ühendaksid üle Euroopa Kremliga, sõltumata riigi seisukohast Ida-Ukraina või Süüria küsimuses.»

«Lõppkokkuvõttes teenib see aga sama eesmärki, milleks on meelitada ligi neid nõrku liikumisi. Nende parteide jaoks on Kreml teatud mõttes ideaal: tugeva autoriteedi, natsionalismi, tugeva liidriga, tugeva kirikuga,» jätkab Győri.

Janda rõhutab, et ultraparempoolne võib olla oma mõtetes ja tegudes siiras. «Ta võib, aga ei pruugi olla välisvalitsuse heaks töötav reetur nagu paljud Kesk-Euroopa paremäärmuslased,» sõnab ta ning ütleb, et inimesi ei saa takistada mõtlemast nii, nagu nad mõtlevad, aga kaitsepolitsei asi on sikkudel ja lammastel vahet teha.

«Nad on Venemaale selles mõttes head kasulikud idioodid, et usuvad siiralt neisse asjadesse ja aitavad neid tasuta,» jätkab Janda. «Aga nad võivad teha, mida iganes tahavad, kuni nad pole reeturid.»