Ukraina on oluline küsimus

Euroopa paremäärmuslased on Venemaale Ukraina osas pakkunud väga mitmekülgset toetust. Alates Krimmi libareferendumile vaatlejaks minekust ja lõpetades Ida-Ukrainasse nn separatistide poolele võitlejate saatmisega.

«Tšehhist on luure- ja diplomaatiliste allikate kohaselt Ida-Ukrainasse võitlejaks läinud 10–15 inimest. Sõjalises mõttes pole see number suur, küll aga diplomaatiliselt,» toob Jakub Janda näite. «Vene poolel Ukrainas võitleb ka paarkümmend slovakki, kes üldiselt on nende paramilitaarsete paremrühmituste taustaga.»

Janda sõnul võib mõne juhtumi puhul Kremli põhieesmärk algul pisut segaseks jääda. «On näiteks Tšehhi kodakondsusega daam, kes hakkas organiseerima paramilitaarseid gruppe, temast sai üks nende liidreid ja ta hakkas Vene luureteenistuste abiga sageli Donetskisse sõitma,» ütleb Tšehhi analüütik.

«Tagasi tulles avas ta Tšehhi suuruselt kolmandas linnas Ostravas «Donetski rahvavabariigi» konsulaadi. See on libariigi libakonsulaat. Lihtsalt üks ruum ärikeskuses, aga tal on seal lipud, ta väidab, et ta toetab kultuuri- ja kaubandussuhteid, ja ajab muud jama,» jätkab Janda.

«Tšehhi võimud muidugi ütlevad, et tegu pole ei konsulaadi ega riigiga, aga ta jõuab oma konsulaadiga venekeelsesse meediasse, sest see on tegelik sihtrühm,» toob analüütik välja ettevõtmise tegeliku põhjuse. «Vene võimudele on vaja, et keegi lääneriigist, näiteks Tšehhist, oleks Donbassis ja ütleks, et see on õiguspärane riik. «Meil on konsulaat Tšehhis, mis teeb selle riigi legitiimseks.» Sellist sõnumit edastatakse venekeelsele auditooriumile.»

Lóránt Győri sõnul on Ungari Jobbiku ümber kogunenud erinevaid äärmusliikumisi, kes toetavad Ida-Ukraina separatiste põhjustel, mis osaliselt seostuvad Ungari ajalooga. Valitsuspartei Fideszi tasemel asus Budapest sel sügisel Ukrainat kiusama viimaste keeleseaduse pärast, mis muidu on pinnuks silmas peaasjalikult Moskvale.

Sama keeleseadus riivas ka poola vähemust Ukrainas, kuid Varssavi ja Kiiev said need erimeelsused kiiresti ja kärata lahendatud. Sellegipoolest näeb Ukraina-vastaste narratiivide toitmist ka Poolas.

Seal kasutatakse ära Volõnia tragöödiat, kus Ukraina vastupanuliikumise UPA võitlejad mõrvasid aastatel 1943-1944 kümneid tuhandeid poolakaid. «Põhimõtteliselt sõjakuritegu ja genotsiid, aga osa Ukraina ühiskonnast ei tunnista seda, nad tahavad glorifitseerida UPAt,» selgitab Wojciech Przybylski.

«Me oleme alates PiSi valitsuse ametissesaamisest näinud seda, kuidas järjest enam osutatakse ukrainlastele kui rahvusele, kes on süüdi genotsiidis poolakate kallal Volõnias,» räägib Przybylski.

Ajakirjaniku sõnul näitab see topeltstandardeid. «Poolale pole mingit probleemi aktsepteerida ungarlasi, kes tapsid Poola juute. Seda ei tõstata keegi, usutakse, et ungarlased olid Saksamaa poolt rõhutud,» räägib ta. «Ukraina puhul aga ei tunnistata nende keerukat positsiooni.»

Győri sõnul üritab Venemaa tekitada lõhesid, mis viiksid Ukraina EList kaugemale. «See muudab Euroopa lõhestatuks, mis omakorda aitab kaudselt kujundada Ukraina tulevikku – kui pole konsensust sanktsioonirežiimi osas, sest näiteks Ungari ei toeta järgmist sanktsioonide ringi, sest on tekkinud järjekordne ELi sisetüli migrandikvootide osas, on Kreml saavutanud oma eesmärgi,» selgitab ta.