Mis Venemaad äärmuslaste juures võlub?

Hispaania CIDOBi mõttekoja teadur Nicolas de Pedro ja ajalehe El Confidencial ajakirjanik Daniel Iriarte leiavad värskes analüüsis «Kui Russkii Mir ja hispaaniakeelne maailm kohtuvad: RT ja Sputnik hispaania keeles», et Venemaa on alates 2014. aasta talve invasioonist Ukrainasse tegutsenud sõjarežiimil ja Vladimir Putin käitunud kui sõjaaja juht.

«Seisu süvendab Kremli eliidi arvatav arusaam, et neid rahuldav kokkulepe läänega on võimatu,» märgivad nad. «Sestap on NATO ja ELi nõrgendamine esmatähtis eesmärk ning igas liikmesriigis tegutsemine ning iga kriisi ja nõrga koha ärakasutamine tundub nii toimiva kui ka tõhusana.»

Hispaanlaste järelduse kohaselt see panebki Venemaa nii populistlikku vasakpoolsust kui ka ksenofoobset parempoolsust toitma: «Tema eesmärk on levitada lõhesid ja usaldamatust pettunud publiku seas, kasutades ära kriisist ja juba varem eksisteerinud eelarvamustest tekkinud konteksti.»

Venemaa poliitilisi eelistusi näitab RT ja Sputniku hispaaniakeelsetes versioonides see, millistele poliitikutele proportsioonitult rohkem eetriaega antakse. Sobivad nii parem- kui ka vasakserv – nii Prantsuse Rahvusrinde liider Marine Le Pen kui ka Hispaania Ühendatud Vasakpoolsete esindaja Javier Couso.

Anne Applebaumi, Peter Pomerantsevi, Melanie Smithi ja Chloe Colliveri analoogne analüüs RT ja Sputniku saksakeelsete versioonide kohta osutab, et Saksa valimiste eel olid need kanalid järjepidevalt väga negatiivsed kõigi Saksa institutsioonide, ametnike ja poliitikute suhtes. Ühe erandiga, milleks oli paremäärmuslik AfD partei.

«Eriti just Sputnik esitles AfD-d kui peavoolu parteid. AfD toetusest ei räägitud ega mainitud, et neid toetab vaid sakslaste vähemus,» märgib too analüüs. «Frauke Petryt puudutavaid skandaale praktiliselt ei mainitud.»

Vähe sellest, et mainimata jäeti AfD madal toetus – Sputnik teavitas oma auditooriumi ka sellest, et kui too partei võidab, lõpetataks sanktsioonid Venemaale ja tunnustataks Krimmi anneksiooni.

Juhtumisi oli AfD ka ainuke, kellel oli eraldi valimisstrateegia nn venesakslastele, keda elab Saksamaal 2,5–3 miljonit. Nagu eelmainitud analüüs näitab, on see rahvarühm, kes on ka Saksamaale kolimise järel säilitanud venepärase elustiili ja keda Moskva omakorda käsitleb «kaasmaalastena».

Üks selle mitte väga hästi integreerunud segmendi iseloomulikke jooni on ka teatav kadedus tänapäeval Saksamaale tulevate pagulaste suhtes ja suurem vastuvõtlikkus migrantidest räägitavatele hirmulugudele. Samast kogukonnast pärines 13-aastane Lisa, kelle 2016. aasta väljamõeldud lugu migrantide grupivägistamisest pani kaasa elama isegi Venemaa välisministri.

Janda lisab Kremlit kannustavatele argumentidele vene sisepublikule mõeldu. Ta toob näiteks selle, kuidas äärmuslasi kasutatakse Krimmi libareferendumi tüüpi üritustel kui vaatlejaid lääne parlamentidest, kes peaksid näitama nende hääletuste õiguspärasust.

«Kui korraldatakse libavaatlusmissioone, siis mõningatel juhtudel toetab neid ka venekeelne meedia, mis aitab Venemaad siseriiklikult, sest nad saavad toimuvat õigustada oma süsteemile,» selgitab Janda. «Putin saab öelda, et tal on sõpru Euroopas, kellele sobib kõik, mida ta teeb Süürias või Ukrainas.»

Lóránt Győri ütleb, et venelased on väga kavalad, sest põhimõtteliselt on nad nõrgad. «Vene majandus on sama suur kui Itaalia oma,» märgib ta. «Kuid luure ja muud sellised võimekused on seal välja arendatud märksa tugevamatena kui normaalsetes riikides. Nad üritavad sellest, mis neil on, parima välja pigistada.»