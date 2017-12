EL taunis Venemaa otsust Navalnõid valimistele mitte lubada

Komisjoni hinnangul ei saa Navalnõi kandideerida, sest ta on kelmuse eest kriminaalkorras karistatud.

EL-i välisteenistus märkis, et valimiskomisjoni otsus sunnib kahtlema Venemaa valimiste demokraatlikkuses. Euroopa Inimõiguste Kohus on aga tõdenud, et protsess Navalnõi üle polnud ei erapooletu ega õiglane.

«Poliitiliste süüdistustega ei saa takistada poliitilist osalust. Ootame Venemaa ametiisikutelt kinnitust, et märtsis toimuvatel presidendivalimistel on kõigil on võrdsed võimalused,» märkis välisteenistus.

President Vladimir Putini presidendi pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul ei ole ELi välisteenistuse hinnangul valimiste seaduslikkusele mingit mõju.