Venemaa õõnestab ideedega

«Neil on ühesugune ühise vaenlase visioon, põhimõtteliselt vihkavad nad keskvoolu poliitikas ja ajakirjanduses. Seda vihkab ka Venemaa,» ütleb Janda. «Samuti vihkavad nad USAd kui sellist. Seepärast on neil üsna lihtne Venemaa järgi joonduda ja seetõttu pruugitakse neid Trooja hobustega rahvusparlamentides.»

Teine gruppide rühm tegutseb Janda sõnul parlamentidest väljaspool. Neist karmim osa on sõjaväestatud. «Näiteks Tšehhis ja Ungaris,» kirjeldab ta. Tema kodumaal on jõutud välja sadakonna liikmega grupini, kellest osa on endised sõjaväelased.

«Nad on kas pettunud või rahulolematud üldise majandusku ja sotsiaalse olukorraga, nad põhimõtteliselt vihkavad maailma. Nad moodustavad grupi, et võidelda süsteemiga,» jutustab Janda.

«Näiteks tahavad võidelda NATOga, sest NATO üritab nende arvates tuua islamimigrante, nende jaoks siis terroriste Tšehhisse. Seepärast tahavad nad, et Tšehhi lahkuks EList ja NATOst, nad relvastuvad, teevad metsas väljaõpet ja räägivad, et valmistuvad piiride kaitseks moslemimigrantide eest, keda EL ja NATO Tšehhisse toovad,» lisab ta oma näitele drastilisust.

Győri sõnul on Kesk-Euroopas, näiteks tema kodumaal Ungaris, ilmnenud, et Venemaa mõju on palju suurem kui vahepeal arvati: majanduslikult, poliitiliselt, äärmusliikumiste juures.

«See, kui Putin räägib, et Venemaast on saamas uus maailmajõud, on muidugi naeruväärne, kuid praktikas saavutab ta seda, et Venemaad tajutaks kui Ida-Euroopa jõukeskust,» kirjeldab Győri pilti, mis avaneb Budapestist. «See on meie jaoks probleem. Meie piirkonnas pole vaja superjõudu, et mõju avaldada. Venemaa on selleks piisavalt suur, et end siin kehtestada.»

Kuigi Győri ja Janda põhiline mureallikas on nende enda kodupiirkond ehk Višegradi grupi maad, kellest kõigis peale Poola võib näha teatud nõrkusi Venemaa suhtes, tuleb teateid Kremli üsna samasuguse käekirjaga sekkumisest ka mujalt Euroopast.

Näiteks Barcelona CIDOBi mõttekoda ja Inglismaal baseeruv Institute for Statecraft andsid just välja analüüsi, kus räägiti Venemaa toetusest radikaalidele Lõuna-Euroopas. Londonis ja Washingtonis tegutsev Strateegilise Dialoogi Instituut aga kirjeldab värskes raportis, kuidas Kreml üritas kõiki peale paremäärmusliku AfD mustates hiljutistel valimistel «Saksamaad taas suureks teha».

Győri prognoosib, et nähtavas tulevikus jääbki Venemaa ELi ja NATO riikide poliitikasse ja valimistesse sekkuma. «See on paratamatus, millega lääneriigid peavad tegelema. Kas algatama kriminaaluurimisi nagu USA, blokeerima venemeelsed fantoomkontod nagu Prantsusmaa või loobuma automaatsetest kampaaniasõnumitest ja rääkima Vene propagandas nii avalikult nagu Angela Merkel Bundestagis,» tõdeb ta.

«See nõuab aega ja pingutusi. Loodetavasti EL ei lagune enne, kui me sellega hakkama saame. Ma ei ole väga optimistlik,» lausub ungarlane. «Aga positiivne on see, et EL sai endale lõpuks tõelise vaenlase, mis võib muuta teda tugevamaks.»



