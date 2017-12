USA laiendas sanktsioone veel kahele Põhja-Korea ametnikule

Ministeeriumi teatel kehtestati sanktsioonid seoses Põhja-Korea ballistiliste rakettide programmiga.

«Kim Jong-sik on meie andmetel võtmetegelaseks Põhja-Korea ballistiliste rakettide arendamisel ja Ri Pyong-chol mandritevaheliste ballistiliste rakettide arendamisel,» kirjutati teadaandes.

Vene välisminister Sergei Lavrov arutas teisipäeval oma USA ametivenna Rex Tillersoniga Põhja-Korea raketi- ja tuumaprogrammi, rõhutades vajadust alustada läbirääkimisprotsessi.

«Osapooled jagasid seisukohta, et Põhja- Korea tuumaraketiprojektid rikuvad ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone,» märkis Vene välisministeerium.

«Toonitati vajadust minna niipea kui võimalik sanktsioonidekeelelt üle läbirääkimisprotsessile,» lisati ministeeriumi avalduses.

Lõuna-Korea ajaleht kirjutas teisipäeval, et Põhja-Korea valmistub satelliiti orbiidile saatma. Vaatlejad on hoiatanud, et Põhja - Korea režiimi kosmoseprogramm on vaid kattevari relvakatsetustele.

«Erinevate kanalite kaudu oleme äsja teada saanud, et Põhi on valmis ehitanud uue satelliidi ja andnud sellele nime Kwangmyongsong-5,» kirjutas päevaleht Joongang Ilbo viitega Lõuna- Korea valitsusallikale.

«Nende plaan on toimetada orbiidile satelliit, mis on varustatud kaamerate ja telekommunikatsiooniseadmetega,» lisas leht.

Pyongyang saatis Kwangmyongsong-4 satelliidi orbiidile 2016. aasta veebruaris. Rahvusvaheline kogukond aga pidas seda ballistilise raketi varjatud katsetuseks.

Põhja-Korea võimupartei ajaleht Rodong Sinmun rõhutas, et Pyongyangil on õigus satelliite teele saata ja oma kosmosetehnoloogiat arendada.