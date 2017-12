Nigeeria kristlaste külades tapeti 10 inimest

Jõululaupäeval tapeti Ungwan Mailafiya külas kuus inimest. Kohalikud võimuesindajad arvavad, et ründajateks olid moslemitest fulanid.

Reede õhtul avasid püssimehed Nindemi külas tule koguduse pihta, surma sai neli ja haavata 10 inimest.

"Üks tapetutest oli kuueaastane laps. Veel mitmeid lapsi sai haavata," tõdes parlamendisaadik Shehu Nicholas Garba.

Osariigi valitsuse esindaja ütles, et sündmuskohale on saadetud sõjaväelased, et edasine verevalamine ära hoida.

Kaduna osariigis on põldu harivate kristlastest elanike ning hausa ja fulani rahvusest sisserändajate vastastikused rünnakud kestnud juba kolmkümmend aastat. Põllu- ja karjamaade pärast alanud tüli on nüüdseks omandanud etnilise ja usuluse värvingu.

Äärmusrühmituse Boko Haram džihadistid püüdsid esimesel jõulupühal tungida Nigeeria kirdeosa tähtsaimasse linna Maidugurisse, kuid relvajõud lõid nad pärast pikka lahingut taganema. Umbes kella 17.30 paiku mitme sõidukiga saabunud mässulised avasid tule sõjaväe kontrollpunktile Maiduguri Molai linnaosas, vallandades lahingu, mis kestis rohkem kui tunni. Ühe kõrge sõjaväelase sõnul löödi Boko Harami rünnak appi kutsutud õhujõudude toetusel tagasi.