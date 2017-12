Guatemala välisministri kinnitusel oli Jeruusalemma otsus sõltumatu

Välisministri sõnul ei tohiks see kuidagi mõjutada suhteid teiste riikidega ega üldse rahvusvahelisi suhteid.

"Tegemist on Guatemala välispoliitikaga ja sõltumatute otsustega," ütles Jovel.

Välisminister ütles, et ei ole saanud otsusega seoses ühtegi kõnet ega pöördumist, kuid Guatemala on alati valmis teiste riikidega asja arutama ja oma seisukohti selgitama. Joveli sõnul pole veel teada, millal kolimisega alustatakse.

President Jimmy Morales teatas pühapäeval, et Guatemala kolib oma Iisraeli saatkonna Tel Avivist Jeruusalemma.

Guatemala toetas eelmisel nädalal ühena üheksast riigist Ühendriike, kui ÜRO Peaassamblee võttis vastu mittesiduva resolutsiooni, milles mõisteti hukka president Donald Trumpi otsus tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana.

Morales ütles oma Facebooki kontol, et pärast kõnelusi Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga andis ta Guatemala välisministeeriumile korralduse kolida saatkond Tel Avivist Jeruusalemma.

ÜRO Peaassambleel hääletas USA sammu tauniva resolutsiooni poolt 128 riiki ja vastu üheksa. 35 riiki jäi erapooletuks ja 21 jättis hääletamata.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu tervitas esmaspäeval Guatemala otsust.

"Teised riigid tunnustavad tulevikus samuti Jeruusalemma ja teatavad oma suursaatkondade ümberkolimisest. Seda tegi nüüd ka teine riik ja kordan, et neid saab olema veel. See on ainult algus ja see on oluline," ütles Netanyahu.

Palestiina välisministeerium nimetas esmaspäeval Guatemala otsust häbiväärseks.

"See on häbiväärne ja seadusvastane akt," ütles ministeeriumi eestkõneleja.