Soome lahel lendab üha vähem väljalülitatud transponderiga lennukeid

Eelmisel aastal oli selleks arvuks 42 ja veel aasta varem 56 protsenti.

Soome presidendi Sauli Niinistö hinnangul on lennuturvalisus asi, milles NATO ja Venemaa nägemused on teineteisele lähenenud.

Niinistö on korduvalt tõstatanud transponderite kasutamise vajalikkuse teema ja tegi eelmisel aastal ka vastavasisulise algatuse.

«Läänemere piirkonnas lennuohutuse paranemine peegeldab teema poliitilisel tasemel saadud tähelepanu ja algatuse positiivset vastuvõttu. Just lennuturvalisus on olnud asi, kus Venemaa ja NATO on suutnud leida ühise keele,» ütles Niinistö.

