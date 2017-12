Yle halastas ladinakeelsetele uudistele

Jõulunädalal tehtud avalduses teatas Yle, et on otsustanud ladinakeelsete uudistesaate «Nuntii Latini» sulgemise edasi lükata 2019. aasta kevadeni, kui programmil täitub 30 aastat.

Ladinakeelsed uudised on eetris reedeti kell 18.15. Uudiseid teeb kolmeliikmeline meeskond – dotsent Reijo Pitkäranta, professorid Tuomo Pekkanen ja Virpi Seppälä-Pekkanen.

Yle sisujuhi Ville Viléni sõnul on nad saanud palju tänusõnu selle saate eest ning kuulajad on avaldanud pahameelt, et sellest plaanitaks loobuda. «Me täidame oma lugejate soovid ja loodetavasti ärgitame teisi välismaal, et seda programmi jätkata,» rääkis Vilén. Ta lisas, et Yle ladinakeelsed uudised on välismaal tuntud. «Yle hindab professorite ja nende meeskonna tööd. See saade on aastaid säilinud ainult tänu nende kõrgetasemelisele tööle,» ütles Yle esindaja. «Nuntii Latini» vahendas päevakajalisi uudiseid, aga ka üldharivaid lugusid.