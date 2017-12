Ukraina ja separatistid vahetavad täna vange

Ukraina valitsus ja Ida-Ukraina separatistide liidrid teatasid esmaspäeval kokkuleppest ulatuslikuks vangide vahetuseks.

Ukraina valitsuse ja separatistide esindajad jõudsid kokkuleppele Moskvas Vene õigeusu kiriku juhi vahendusel toimunud kohtumisel.

Kiievi esindaja Viktor Medvedtšuk ütles, et Ukraina on valmis vabastama 306 inimest ja loodab, egt separatistid vabastavad 74 inimest. Pole teada, kas see katab kõik sõjavangid.

Vangide vahetamisi Kiievi ja separatistide vahel pole toimunud viimased 14 kuud.