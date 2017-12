Türgis redutab 300 britist ISIS-last

Kui ISIS kaotas Süürias kontrolli Raqqa ja Iraagis Mosuli üle, põgenesid tuhanded seal tegutsenud džihadistid Türki, nende seas ka vähemast 300 britti.

Süüria kurdist luureametnik Ciwan Xhalil, kelle ülesanne on teavitada välisriikide luureteenistusi välisvõitlejate edasist saatusest, ütles, et enamik britte on Süüriast põgenenud.

«Väljarändamine algas pärast Mosuli ja Raqqa langemist. Meie vanglates on siiani palju prantslasi ja igasuguste teiste rahvuste esindajaid, aga tundub, et enamik Brittidest on põgenenud,» lisas ta.