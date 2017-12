Video: Venemaa valimiskomisjon nimetas Sobtšaki ametlikuks kandidaadiks

Valimiskomisjoni otsus lubab Sobtšakil käivitada oma valimiskampaania.

Esmaspäeval teatas Venemaa valimiskomisjon, et opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi 2018. aasta presidendivalimistel osaleda ei saa, sest tal on kehtiv kriminaalkaristus.

Navalnõi ütles vastuseks, et kutsub kõiki üles valimisi boikoteerima. «Me kuulutame valijate poolt välja streigi. Me palume kõigil neid valimisi boikottida. Me ei tunnusta nende valimiste tulemusi,» ütles Navalnõi ajakirjanikele.

Navalnõi ja paljude tema toetajate hinnangul on Sobtšak kandideerimas vaid selleks, et opositsioonihääli hajutada ja Putini võit kindlustada.

Praegune president Vladimir Putin (65) teatas järgmiseks ametiajaks kandideerimisest 6. detsembril Nižni Novgorodis kohaliku Gorki-nimelise autotehase 85. sünnipäeval.

Venemaa Föderatsiooni Kommunistliku Partei kandidaadiks on taas kord erakonna juht Gennadi Zjuganov (73) ning esimese kandidaadina kinnitas keskvalimiskomisjon Liberaaldemokraatliku Partei juhi Vladimir Žirinovski (71) kandidatuuri.

Teiste hulgas tahavad valimistel kandideerida riigiduuma Õiglase Venemaa erakonna fraktsiooni esimees Sergei Mironov (64), liberaalse Jabloko liider Grigori Javlinski (65), teleajakirjanik Jekaterina Gordon (37) ja äriõigusvahemees Boriss Titov (56).

Venemaa presidendivalimised toimuvad 18. märtsil.