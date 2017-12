Video: Eluaegsed sõbrad osutusid vendadeks

Sõpradeks said nad 6. klassis, kuna mängisid mõlemad jalgpalli. Macfarlane aga ei teadnud, kes ta isa on ja Robinson oli lapsendatud, seega püüdsid mõlemad mehed oma juuri otsida.

Praeguseks on selgunud, et vaid 15-kuulise vanusevahega mehed on poolvennad ja neil on ühine ema.

Macfarlane pöördus nii sugupuu-uurijate poole kui ka külastas DNA-teste pakkuvaid veebilehti. Seda oli teinud aga ka Robison ja nii olid samal firmal võrdlemiseks olemas mõlema mehe DNA andmed.

«See oli täielik šokk,» kirjeldas Macfarlane oma tundeid. Nüüd plaanivad nad koos reisida ja pensionipõlve veeta. «See on parim jõulukink, mida ma kunagi oleks osanud oodata,» märkis Robinson.