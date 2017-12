Leedu kaalub Gruusia ümbernimetamist

Antanaitis ütles seda pärast Gruusia presidendi Giorgi Margvelašvili palvet leedulastele nimetada oma koduriiki kas Georgiaks või Sakharthveloks.

«Isegi kui me võtaksime teise variandi Sakharthvelo, see oli algselt teisel kohal, läheks palju aastaid, et see esikohale tõuseks,» ütles Antanaitis täna BNSile.

Antanaitis lisas, et komisjon on valmis kaaluma Sakharthvelo kasutuselevõttu, kuid sellele peab eelnema Gruusia saatkonna ametlik palve. Omal algatusel komisjon seda ei tee, sest Leedus on ajalooliselt keelde sööbinud Gruusia, lausus Antanaitis.

Gruusia Georgiaks nimetamine on olnud aktuaalne ka Eestis. Eesti Keele Instituudi seisukoha järgi on mõlemad õiged, kuid instituut eelistab Gruusiat.

«Seda maad on eesti keeles nimetatud kaht moodi: Gruusia ja Georgia. Mõlemad variandid on eesti keeles korrektsed, Emakeele Seltsi keeletoimkond eelistab Gruusiat kui pikema traditsiooniga nimekuju. Gruusiakeelne omanimi on Sakharthvelo (საქართველო). Maanime kasutamine peaks ühes väljaandes olema järjekindel ja kokku minema keele ja rahva nimetusega: Gruusias elavad grusiinid, kes räägivad gruusia keelt, Georgias elavad georglased ja räägivad georgia keelt.»