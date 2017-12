Rogozin: Venemaal tegutseb viies kolonn

«Pole saladus, et Venemaal on viies kolonn, mis elatub meie vaenlaste rahast ja täidab nende tellimusi. See on selge vaenlaste agentuur,» ütles Rogozin teleusutluses kanalile Rossija 24.

«Paljude nende jaoks on Vene kaitsetööstus ja see, mida me teeme, niiöelda sirbiga vastu pead või nagu klimp kurgus. Iga olukorra, mis lubab pisutki kisa teha, kasutavad nad ära,» lisas Rogozin, kommenteerides avalikkuse reaktsiooni perspektiivuuringute fondis läbi viidud katsele, kus uputati taksikoer hapnikurikkasse vedelikku, näitamaks vedelikuhingamise võimalikkust.

Katset näidati fondis 19. detsembril Rogozinile ja Serbia presidendile Aleksandar Vučićile.