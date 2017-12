Separatistide poolel sõdinud Eesti kodanikku ei pandud Ukrainas vangide vahetuse nimekirja

Ukraina kohus vabastas Vladimir Poljakovi 18. detsembril ning pärast seda viibis ta Donetski oblastis Slavjanogorskis asuvas filtreerimislaagris, kuhu paigutati vangid Kiievi ja isehakanud Donetski ja Luganski rahvavabariigi vahelise vangide vahetuse eel. Vangide vahetus leidis aset kolmapäeval, 27. detsembril, kuid Poljakovi ja veel kuut Venemaa kodanikku välja ei vahetatud, vahendas Rus.Postimees portaali rus.err.ee.

Poljakovi advokaat Tatjana Montjan ütles rus.err.ee-le, et Poljakovi ei viidud vahetusele, ehkki mees on pärast kohtu otsust vaba inimene. «Teda peetakse ilma põhjusi selgitamata kinni, mul pole aimugi, mis edasi saab – talle öeldakse, et ta vahetatakse välja järgmise lainega, aga millal see aset leiab ja miks teda kinni peetakse (laagris), seda keegi ei selgita,» ütles Montjan ja lisas, et Eesti konsulaarteenistused pole Poljakovi saatuse vastu huvi tundnud.

Eesti valitsus otsustas Poljakovi Ukrainale välja anda 2015. aasta detsembris. Eelmise aasta mais kinnitas otsuse seaduslikkust ka Tallinna ringkonnakohus, peale mida antigi mees Ukrainale üle.

Kunagi Prantsuse Võõrleegionis teeninud Poljakovi süüdistati selles, et ta astus Valeri Bolotovi loodud Luganski rahvavabariigi nimelisse terroriorganisatsiooni ning sõdis selle eest konkreetselt Luganski sõjaväekomandantuuri polgus, mida juhtis ja juhib siiani polkovnik Gratšov. Süüdistuse järgi jõudis Poljakov LNRi eest sõdimas käia 2014. aastal kaks korda.

Ukraina valitsus ja Ida-Ukraina separatistide liidrid teatasid esmaspäeval kokkuleppest ulatuslikuks vangide vahetuseks, mis leidis aset 27. detsembril.

Ukraina valitsuse ja separatistide esindajad jõudsid kokkuleppele Moskvas Vene õigeusu kiriku juhi vahendusel toimunud kohtumisel.

Kiievi esindaja Viktor Medvedtšuk ütles, et Ukraina on valmis vabastama 306 inimest ja loodab, egt separatistid vabastavad 74 inimest. Pole teada, kas see katab kõik sõjavangid.

Vangide vahetamisi Kiievi ja separatistide vahel pole toimunud viimased 14 kuud.