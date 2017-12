Poola peaminister lubab valitsusreformi tulemusi aasta alguses

Võimuerakond Seadus ja Õiglus (PiS) on juba valitsusreformile vihjanud juba kuid. Surve all on kaitse- ja välisminister.

Seni on ainus tähelepanuväärne muudatus Morawiecki edutamine rahandusministri ametist peaministriks detsembri algul.

Parteijuhtide sõnul pandi ta valitsust juhtima, et aidata sel keskenduda majandusele ja parandada sidemeid Euroopa Liidu juhtidega.

Morawiecki lubas kolmapäeval, et kõik võimalikud muudatused saavad teatavaks pärast kolmekuningapäeva, mida tähistatakse 6. jaanuaril.

Ungari võimupartei Fidesz teatas eelmisel nädalal, et Euroopa Liidu võimalikud sanktsioonid Varssavi vastu on karistus Poola ja teiste riikide nagu Ungari migratsioonivastase seisukoha eest.

Fideszi kõneisik Balazs Hidveghi ütles, et erakond "lükkab tagasi Brüsseli enneolematu poliitilise surve" ja kaitseb Poolat, mis seisab silmitsi Euroopa Komisjoni võimalike meetmetega seoses õigusriigialaste rikkumistega.

Ungari ja Poola kuuluvad nende EL-i liikmete hulka Ida-Euroopas, kes seisavad silmitsi õiguslike sammudega keeldumise eest võtta vastu asüülitaotlejaid osana EL-i ülesest põgenike ümberpaigutusprogrammist.