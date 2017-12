Ühendriikides sõitis madalikule reisijaid vedanud alus

Keegi õnnetuses vigastada ei saanud.

"Alus peatus äkitselt - sa said kohe aru, et me sõitsime millegi otsa," kirjeldas reisija Jake Nicholson ajalehele Daily News.

Nicholsoni sõnul öeldi algselt reisijatele, et tegemist on tehnilise rikkega, kuid hiljem täpsustati, et laev sõitis liivamadalikule ning kapten üritab tagurdada ja lahti pääseda.

Kella poole kaheksa paiku otsustasid päästetöötajad siiski reisijad evakueerida.

Tegemist on sel kuul juba teise samalaadse õnnetusega New Yorgis.