Tillerson õigustab USA välispoliitikat

Päevalehes New York Times ilmunud artiklis kirjutab Tillerson, et rahvusvaheliste sanktsioonide abiga on õnnestunud kärpida umbes 90 protsenti Pyongyangi ekspordituludest. Tema sõnul võeti sanktsioonid kasutusele pärast seda, kui USA presidendi Donald Trumpi administratsioon hülgas «strateegilise kannatlikkuse läbikukkunud suuna».

Korea poolsaarel on pinged kasvanud sel aastal märkimisväärselt seoses stalinistliku riigi tuumarelva- ja mandritevahelise ballistilise raketi katsetustega. Õli on tulle valanud ka Trumpi ja Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni isiklike solvangute pingpong.

Washington tahab, et Põhja-Korea loobuks oma tuumaprogrammist ning algatas kolm ringi sanktsioone, mille seas on näiteks laiaulatuslike piirangute kehtestamine olulistele ekspordiartiklitele, nagu näiteks süsi, raud, mereannid ja tekstiilikaubad.

Pyongyang nimetas viimaseid sanktsioone sõjakuulutamiseks ning lubas, et ei loobu iialgi oma tuumaprogrammist.

Tillerson märkis artiklis, et Pyongyangi jaoks jääb «dialoogiuks avatuks», kuid hoiatas samas surve jätkumise eest, kuni tuumarelvast ei loobuta.

Samas kutsus Tillerson Põhja-Korea ainsat suuremat liitlast Hiinat survestama režiimi senisest veelgi enam.

Lisaks kirjutas Tillerson USA ja Venemaa läbikäimist kommenteerides, et Trumpi administratsioonil puuduvad illusioonid Putini režiimi suhtes. Samuti on Washington valvel seoses Venemaa suunalt tuleva agressiooniga.

Samas möönis Tillerson, et Washington peab aru saama koostöö vajadusest ühiste huvide ristumisel. Näitena tõi ta esile Süüria kodusõja, milles küll suurriigid on toetanud erinevaid vaenupooli, ent milles mõlemad on konflikti suunanud rahukõneluste poole.

Iraani puhul kasutas Tillerson vähemleplikku tooni, öeldes, et ebaõnnestunud tuumalepe ei ole enam Washingtoni Iraani-suunalise poliitika fookuspunkt. Selle asemel tuleb USA-l vastu seista kõigile islamivabariigist lähtuvatele ohtudele.