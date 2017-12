Moldova tahab lõpetada Vene propagandakanalite näitamise

Moldova presidendi õigusnõuniku Maxim Lebedinski sõnul on eelnõu põhiseadusevastane ja sel pole midagi pistmist informatsiooni turvalisuse tagamisega. Nõunik märkis samuti, et see on vastuolus ka Euroopa inimõiguste konventsiooniga.

«Kas me ei peaks kodanikele tagama vaba ligipääsu informatsioonile, hoolimata sellest, kust see pärineb? Kas me ei peaks eeldama, et iga meie kodanik on piisavalt intelligentne inimene, et aru saada, mis tüüpi kanalit ta vaatab? Me peame oma kodanikel laskma kuulata ja vaadata seda, mida nad tahavad,» sõnas Lebedinski.

Parlamendi sõnul on aga seaduseelnõu vajalik, et kaitsta Moldova kodanikke teiste riikide poolt toodetud valeinfo ja manipulatsioonide eest. Kui seadus sel korral vastu võetakse, annab see Moldova võimudele õiguse trahvida desinformatsiooni levitavaid meediaorganisatsioone 70 000 lei suuruse rahatrahviga (3424 eur).