Putin Peterburi plahvatuse järel: vangi pole vaja kedagi võtta, bandiidid tuleb likvideerida kohapeal

Putin kohtumas täna Kremlis sõjaväejuhtidega. | FOTO: Grigory Sysoev/Scanpix

«Nagu te teate, leidis eile Sankt Peterburis aset terrorirünnak,» ütles Putin täna Kremlis kohtumisel sõjaväejuhtidega, lisades, et tõsise ohu korral peaksid julgeolekujõud olema valmis terroriste ka kõrvaldama.

Putin märkis, et Süürias teeninud sõdurid on aidanud äärmuslasi tappes ära hoida ka seda, et nad Venemaale ei naaseks ja seega niisiis ka võimalikke rünnakuid Venemaal.

«Mis juhtuks, kui need tuhanded... naaseksid meie juurde – naaseksid väljaõppinuna, relvastatuna ja hästi ettevalmistatuna?» lausus president, viidates venelastele, kes on võidelnud Süürias ISISe või muude äärmusrühmituste ridades.

Ta lisas, et oli päev varem andnud FSB juhile käsu anda oma töötajatele edasi sõnum, et võimalike terroristidega tuleb tegutseda otsustavalt.

«Taolisi bandiite vahistades peaksid FSB töötajad loomulikult tegutsema seaduse raames, aga kui nende elu või tervis peaks olema mingilgi viisil ohus, tuleb tegutseda otsustavalt – vangi pole vaja kedagi võtta ja likvideerida bandiidid kohapeal.»

Vigastatute arv tõusis

Peterburi supermarketis eile kärgatanud plahvatuses vigastatute arv on tõusnud 14-ni, vahendas Interfax. Haiglasse sisse võetutest viis on raskes ja kolm rahuldavas seisundis.

Portaal Rosbalt avaldas täna ka esimese foto võimalikust kahtlusalusest.

Ametlikult ei ole kahtlusaluse isikut teatavaks tehtud.

Täna varem jõudis uudisteportaali Fontanka käsutusse ostukeskuse turvakaamera video.

Plahvatus toimus eile kohaliku aja järgi umbes kell 18.45 Kondratjevski tänaval Perekrjostoki poes. Terroritõrjekomitee sõnul pani ründaja lõhkekeha poe pakihoidu ning eriolukordade ministeeriumi andmeil oli seadeldises umbes 200 grammi lõhkeainet.

Plahvatuse korraldamist pole seni keegi omaks võtnud.

Algselt käivitasid võimud juurdluse mõrvakatse kahtlustuse alusel, kuid hiljem viidi uurimine riikliku terroritõrjekomitee haldusalasse.