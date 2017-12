Saksa ametiühingujuht soovitab sotsidel Merkeliga koalitsiooni minna

Saksa ametiühingute konföderatsiooni esimees Reiner Hoffmann ütles ajalehele Tagesspiegel, et sotsiaaldemokraatidel avaneks võimalus viia ellu töötajasõbralikku poliitikat ja Euroopa Liitu reformida.

Tema sõnul oleks valitsusvastutusest loobumine suur viga.

«Meil on vaja valitsust, mis suudaks tegutseda ja oleks stabiilne, mis kindlustaks Saksa ühiskonna sidususe säilimise ja hoolitseks, et Euroopa Liit ei saa parandamatut kahju,» ütles Hoffmann. Tema sõnul on vähe räägitud Saksamaa kohustustest Euroopa ees.

Merkeli Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) ja tema Baieri sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU) alustavad 7. jaanuaril kõnelusi SPD-ga valitsuse moodustamise võimaluse üle.

Viimased neli aastat valitsuskoalitsioonis olnud sotsiaaldemokraatide esimees Martin Schulz teatas pärast kehvade tulemustega lõppenud septembrivalimisi, et SPD jääb opositsiooni.

Kui aga konservatiivide algselt kavandatud koalitsioonist liberaalsete Vabade Demokraatide ja rohelistega asja ei saanud, nõustus Schulz vastumeelselt kõnelustega.

Paljud sotsiaaldemokraatide liikmed suhtuvad uude suurde koalitsiooni skeptiliselt. Otsustavaks saab SPD parteikongress 21. jaanuaril Bonnis. Selle 600 delegaadil tuleb anda nõusolek ametlike koalitsioonikõneluste alustamiseks.

Kui sotsiaaldemokraadid koalitsiooni ei lähe, jääb Merkelil valida vähemusvalitsuse või uute valimiste vahel.