Vene saadik Riias nimetas lätikeelset haridust vägivaldseks assimileerimiseks

Lukjanovi sõnul on Venemaa ametlik seisukoht vene keele olukorra kohta Lätis hästi teada ega vaja kordamist.

«Me ei saa keelata või tühistada mingeid välisriigi siseprotseduure, kuid oma suhtumist väljendame väga selgelt,» ütles Lukjanov.

Ta märkis, et keel ja kultuur on omavahel väga tihedalt seotud. Igal inimesel on õigus emakeelsele haridusele, sellest ilmajätmine on vägivaldne assimileerimine.

«Lätis elavad venekeelsed inimesed teadvustavad enda samasust ja kultuuri suurepäraselt ja tahavad need säilitada, see ei tähenda Läti kultuurist eemaldumist. Kui nad siin elavad, peavad nad läti keelt ja kultuuri tundma, kuid seda ei tohi teha emakeele arvelt,» ütles Lukjanov.

Saadik märkis, et ei näe haridusministeeriumi katsetes mõtet ega soodsat tulemust. Samas mõistab ta teatud inimeste soovi saavutada sellised muutused, sest nad arvavad, et taolised muudatused tulevad ühiskonnale kasuks.