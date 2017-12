Venemaa süüdistab USAd sekkumises eelseisvatesse presidendivalimistesse

«Antud [USA] välisministeeriumi avaldus on otsene sekkumine meie valimisprotsessi ja siseasjadesse,» kirjutas Zahharova Facebookis.

USA välisministreerium märkis avalduses, et on mures Vene valitsuse tegevuse pärast, summutada kõik iseseisvalt mõtlevad hääled, alates ajakirjanikest kuni kodanikuühiskonna aktivistide ja opositsioonipoliitikuteni.

«Me kutsume Venemaad üles pidama valimisi, mis on läbipaistvad, ausad ja vabad ning tagavad kõigile inimestele sõnavabaduse.»

Seepeale asus Zahharova rünnakule. «Kõige naljakam lugu on, et need on samad inimesed, kes alles tembeldasid RT ja Sputniku välisagentideks, kes ahistavad Vene meediat üle kogu maailma ja kes paigutavad «Vene propagandaga võitlemiseks» meeletuid summasid,» kirjutas pressiesindaja.

Kremli hääletorud registreeriti USA siseministreeriumi poolt välisagentidena selle aasta novembris.

Venemaa keskvalimiskomisjon otsustas esmaspäeval, et ei registreeri tegevusrühma, mis toetas Navalnõi kandideerimist presidendiks. Komisjon põhjendas otsust seisukohaga, et Navalnõil on kehtiv kriminaalkaristus.

Vene opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi lubas valimiskomisjoni otsuse vaidlustada.

«Loomulikult vaidlustame selle kõikjal, konstitutsioonikohtus. Samas oleme täiesti teadlikud, et see kõik on osa ühest süsteemist,» ütles Navalnõi Moskvas ajakirjanikele.