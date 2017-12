Soomest saab uuest aastast toidupoest ka kangemat õlut

Kui praegu saab põhjanaabrite juures toidupoodidest aga ka tanklatest osta alkohoolseid jooke alkoholisisaldusega 4,7 protsenti, siis alates uuest aastast on piir 5,5 protsenti. See tähendab, et toidupoodidest ja tanklatest saab osta ka kangemat siidrit ja alkoholikokteile, mida seni müüdi ainult riiklikes alkoholipoodides Alko.

Samal ajal tõuseb uuest aastast Soomes alkoholiaktsiis, mille eesmärk on valitsuse sõnul vähendada alkoholitarbimist. Aktsiisitõus puudutab kõige rohkem õlle, siidri ja veini hinda.