Bono kutsus Birma liidrit tagasi astuma

Iiri rokkbändi U2 solist ning Aung San Suu Kyi kauaaegne toetaja Bono kutsus neljapäeval Birma liidrit islamiusulise rohingjavähemuse kallal toime pandud metsikuste tõttu tagasi astuma.

Bono, kes pühendas Suu Kyi´le 2000. aastal ilmunud U2 loo "Walk On", ütles, et tunneb Birma Arakani liiduriigis aset leidnud tapatalgutest ja põgenikekriisist kaadreid nähes "iiveldust".

"Ma tundsin end tõesti haigena, sest ei suuda uskuda, millele tõendid viitavad. Toimub etniline puhastus," ütles Bono muusikaajakirja Rolling Stone värskes numbris avaldatud usutluses. "See leiab tõepoolest aset ja ta peab ameti maha panema, sest ta teab, et see toimub."

"Vähim, mida ta peaks tegema, on selle vastu sõna võtma. Kui teda ei kuulata, siis peaks ta tagasi astuma," lausus U2 solist usutluses Rolling Stone´i asutajale Jann Wennerile.

ÜRO ja USA on nimetanud Birma sõjaväe kampaaniat riigita rahvusvähemuse vastu etniliseks puhastuseks.

Abiorganisatsiooni Piirideta Arstid andmeil tappis Birma sõjavägi mässuliste augustis korraldatud rünnakutele järgnenud puhastusoperatsioonide esimesel kuul 6700 rohingjat. Veel 655 000 rohingjat on põgenenud naaberriiki Bangladeshi.

1991. aasta Nobeli rahupreemia laureaat Suu Kyi nautis kuulsuste laialdast toetust kahe aastakümne jooksul, mille ta veetis Birma sõjaväehunta ajal koduarestis.

Birma üleminek demokraatiale ja Suu Kyi saamine riigi de facto juhiks eelmisel aastal valmistas inimõigusorganisatsioonidele esialgu heameelt, kuid tema vaoshoitus rohingjade vastase kampaania teemal on neid tõsiselt ärritanud.

Mõnede ekspertide arvates langetas Suu Kyi kaalutletud otsuse loobuda rohingjade kaitseks jõuliselt sõna võtmast, sest moslemivähemus on budistide enamusega Birmas laialdaselt põlatud ning Suu Kyil puudub kontroll sõjaväe üle.

"Võib-olla ei taha ta uuesti riiki sõjaväele kaotada, aga kui piltide järgi otsustada, on ta seda juba teinud," lausus Bono.