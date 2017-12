New Yorgis Bronxis nõudis kortermajapõleng 12 inimelu

Hukkunute kodud asusid erinevatel korrustel. Linnapea Bill de Blasio pressisekretäri Eric Phillipsi sõnul on lõplik hukkunute arv endiselt ebaselge. New Yorgi tuletõrjeamet teatas varem, et 15 inimest on Bronxi loomaaia lähedal puhkenud põlengus tõsiselt viga saanud.

Viiekorruselises liftita korrusmajas puhkenud põlengut on kustutamas umbes 170 tuletõrjujat. Tegu oli viiekordse majaga, mis ehitati 100 aastat tagasi. Sündmuskohale sõitis New Yorgi linnapea Bill de Blasio. Põlengus koduta jäänud inimesed majutati lähedal asuvasse koolimajja.

Nii ränka tuleõnnetust pole New Yorgis olnud viimased 25 aastat. Lähiajaloo rängim põleng Bronxis pärineb 2007. aastast, kui tulekahjus jättis elu üheksa last ja üks täiskasvanu.