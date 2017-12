Lasteporno süüdistusega vangis istuv Gulagi uurija võidakse vabastada

61-aastane Dmitrijevit, kes on uurinud muuhulgas Gulagi vangilaagrites hukkunute matmispaiku, süüdistati oma kasutütrest pornograafiliste piltide tegemises ning vahistati möödunud aasta detsembris. Vene riigitelevisioon on kasutanud mehe kaasust ka Vene inimõiguslaste liikumise õõnestamiseks.

Dmitrijevi advokaat Viktor Anufrijev ütles uudisteagentuurile AFP, et nüüd on uus ekspertidekomitee jõudnud järeldusele, et fotomaterjal ei ole siiski pornograafiline ning kohtuotsusega vabastatakse kinnipidamisasutusest 28. jaanuaril.

«Eile saime kätte uue ekspertiisi tulemused, mis muudab varasemad süüdistused tühiseks,» ütles advokaat kolmapäeval. «Fotosid ei peeta pornograafilisteks.»

Anufrijevi sõnul tegi mees oma kasutütrest pilte, et jälgida tema paranemist, sest lapsendamise ajal oli tüdruk tugevalt alatoitunud. Advokaadi väitel oli politsei saanud piltide olemasolu kohta anonüümse vihje, pärast mida fotod ebaseadusliku läbiotsimise käigus kaasa võeti.

Ta lisas, et süüdistajate nõudmisel peab Dmitrijev sõitma siiski veel Moskvasse, kus talle tehakse psühhiaatriline läbivaatus.

Dmitrijev juhtis aastaid Venemaa ühe vanema ja tuntuma vabaühenduse, nõukogudeaegseid repressioone uuriva ühingu Memoriaal Karjala haru.

Ta tegeles aastaid Stalini ajal hukatute matmispaikade kaardistamisega, mille käigus suutis ta tuvastada tuhandete ohvrite nimed.

Sandarmohhi mälestuskivi. | FOTO: Wikipedia.

Samuti aitas ta avada Sandarmohhi mälestuskivi seal repressioonide ajal tapetutele. Kokku hukati seal 1937. ja 1938. aastal vähemalt 12 000 inimest.

Memoriaal algatas Dmitrijevi toetuseks ka petitsiooni, kus nimetatakse ajaloolase lasteporno valmistamise süüdistust absurdseks. Praeguseks on sellele andnud oma allkirja üle 38 000 inimese.

Sandarmohhi kuue hektari suurune metsaalune on täis hukatute mälestuseks pandud riste ja mälestusmärke. | FOTO: Wikipedia.

1989. aastal Gorbatšovi perestroika tuultes asutatud organisatsiooni pikaaegne juht Arseni Roginski suri möödunud nädalal, 18. detsembril.