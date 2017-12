Zimbabwe tõstis saladuseloori Mugabe rikkalikult pensionipaketilt

Mugabe käsutusse jääb nimelt 20 alluvat, sealhulgas kuus isiklikku turvameest, kellele makstakse jätkuvalt palka riigikassast, kirjeldas The Herald soodustuste loetelu.

93-aastane Mugabe on esimene riigipea, keda ootab niivõrd helde pensionipõlv.

Rahanumbritest Mnangagwa ei rääkinud, aga riigi põhiseaduses on kirjas, et ekspresidendile hakatakse maksma igakuist pensioni, mis on samas suurusjärgus ametisoleva presidendi palgaga.

Kohalik meedia kirjutas möödunud kuul, et Mugabele maksti 10 miljoni USA dollari suurune rahasumma, veenmaks teda lõplikult tagasi astuma. Valitsus on taolised väited ümber lükanud.

Ekspresident Robert Mugabe istumas autosse 15. detsembril Gleneaglese haigla ees. | FOTO: TING WEI TOH/AFP/Scanpix

Mugabe autopargis hakkab olema kolm sõidukit – luksuslik esindusauto Mercedes-Benz S500, lisaks maastur ja kastikas, mis kõik vahetatakse iga viie aasta tagant uute vastu välja.

Valitsus maksab samuti kinni kogu kütusekulu.

Mugabe ja ta abikaasa saavad ka diplomaatilised passid. Aastas võib paar sõita neli korda ringi Zimbabwes, reisides esimeses klassis kas siis rongi või lennukiga, ning neli korda eralennukiga välismaale.

Mugabele saab kingiks ka täielikult sisustatud elamise pealinnas Harares, kinni makstakse ka selle ülalpidamiskulud ja kulutused meelelahutusele.

Soodustuste hulka kuulub ka tervisekindlustus nii Mugabele kui ka tema abikaasale ja alluvatele.

37 aastat Zimbabwet raudses haardes hoidnud Mugabe astus tagasi 21. novembril.