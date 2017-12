Trump: külmalaine käes kannatavale USA idarannikule kuluks ära pisut kliimasoojenemist

«Idas võib tulla kõigi aegade külmim vana aasta õhtu,» säutsus Trump Twitteris. «Ehk saaksime kasutada pisut vana head kliimasoojenemist, mille eest kaitsmiseks valmistus meie riik, aga mitte teised, maksma triljoneid dollareid. Pakkike ennast soojalt sisse!»

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!