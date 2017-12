Terrorihirm varjutab peomeeleolu

Terrorismivastase büroo töötajad New Yorgis Times Square´il.

Kuuest maailmajaost jäi tänavu terrorirünnakutest puutumata vaid Antarktika. Ühtlasi jõudis terrorism Eesti vahetusse lähedusse, kui ohvritega rünnakud toimusid nii Stockholmis, Peterburis kui ka Turus. Terrorismiks liigituvad aga ka nn separatistide rünnakud Ida-Ukrainas, mis asub Eestile lähemal kui Brüssel.

Nii lõppeval aastal kui ka varem toimunud terrorirünnakute kordumise kartuses on paljud linnad suurendanud jõulude ja aastavahetuse pidustuste ajaks turvameetmeid. Lisasamme on astunud ka need linnad, kus terrorirünnakut pole toimunud.

Julgeoleku eest vastutajad ei paljasta kõiki meetmeid, kuna see annaks eelise neile, kellel võivad olla halvad kavatsused, kuid osa vastuabinõudest on siiski avalikud.

Türgi suuruselt suurim linn Istanbul on terrorirünnakute tõttu kannatanud korduvalt. Lõppeva aasta esimesel päeval tappis kohalikus ööklubis Reina teadaolevalt ISISe ridadesse kuuluv Usbekistani päritolu mees 39 ja haavas 70 uue aasta saabumist tähistanud inimest.

Saabuvateks aastavahetuse pidustusteks saadetakse Istanbuli tänavatele üle 40 000 politseiniku ja sandarmi. Mõneski avalikus kohas – näiteks Taksimi väljakul ja populaarses Beşiktaşe linnajaos – on üritused 31. detsembril keelatud. Aastavahetusel avatud peopaikadele on antud korraldus palgata lisaks turvatöötajaid või pakutud võimalust saata julgeolekut tagama politseinikud.

Türgi politsei on viimase paari päeva jooksul kinni pidanud üle saja terrorismis kahtlustatava, kuid pole teada, kas neid seostakse mõne kindla rünnakuplaaniga.

«Me oleme rakendanud väga karmid julgeolekumeetmed, et meie kodanikud saaksid, jumala tahtel, võtta uue aasta vastu turvaliselt ja rahus,» ütles Istanbuli kuberner Vasip Şahin uudisteagentuuri AFP vahendusel.

Tänavu rea terrorirünnakuid üle elanud Ühendkuningriigi linnadesse saadetakse aastavahetuseks korda tagama lisaks relvastatud politseipatrullidele erariietes politseinikud. ISIS on ähvardanud tänavu neli terrorirünnakut üle elanud Londoni taas sihikule võtta, lubades muuta aastavahetuspidustused põrguks. Vajadusel on pealinnas valmis sekkuma Briti armee eriüksuslased.

Suuruselt teises Briti linnas Birminghamis harjutasid relvastatud politseinikud aga vahetult enne pidustusi tegutsemist rünnaku korral. Samuti on julgeolekumeetmeid suurendatud Manchesteris, kus mais sai pommirünnakus surma 22 kontserdikülastajat.

Saksamaal, kus viimase kahe aasta jooksul on pühade ajal massiliselt naisi ahistatud Kölnis ja Hamburgis ning korraldatud 12 inimelu nõudnud terrorirünnak Berliini jõuluturul, saadetakse täiendavad politseijõud korda tagama suurematesse linnadesse.

Mitmes linnas, näiteks Düsseldorfis, Kölnis ja Bielefeldis, on linnasüdames keelatud ilutulestik. Frankfurdis toimuval hoiavad silma peal ka erariietes politseinikud ning Berliinis Brandenburgi väravate juures uut aastat võtta soovivad pidutsejad peavad arvestama politseitõkete ja turvakontrolliga.

Turvalisusmeetmeid suurendatakse ka Hispaania pealinnas Madridis ja Barcelonas, kus augustis toimus 14 inimelu nõudnud veokirünnak. Pealinnas Madridis on muu hulgas keelatud suurematel veokitel kesklinna siseneda ja Plaza del Solil uut aastat vastu võtta soovivaid inimesi ootab ees turvakontroll.

Prantsusmaa siseministeeriumi teatel on pühadeks üle kogu riigi laiali saadetud ligi 100 000 täiendavat korrakaitsjat. Riigis tänavu vastu võetud terrorismivastane seadus, mis lõpetas pärast 2015. aasta Pariisi rünnakuid kehtestatud eriolukorra, suurendab seejuures politseijõudude volitusi näiteks läbi otsida, arvatavate äärmuslaste liikumisvabadust piirata ja kahtlusaluseid kontrollida.

Ameerika Ühendriikide suurimas linnas New Yorgis, kus oktoobris sai veokirünnakus surma kaheksa inimest ja detsembris nurjati pommirünnak metroos, rakendatakse viimaste aastate rangeimaid turvameetmeid, teatas politsei.

Times Square, kuhu oodatakse uut aastat vastu võtma umbes kaht miljonit inimest, eraldatakse betoontõkete ja veokitega ning rahvas peab väljakule jõudmiseks läbima kahekordse turvakontrolli.

Korrakaitsjate sõnul on nad valmis sellisekski rünnakuks, nagu toimus oktoobris Las Vegases, kus 64-aastane ameeriklane Stephen Paddock avas hotelliaknast tule kantrimuusika festivalile kogunenud 22 000 inimese pihta. Hukkus vähemalt 58 ja kannatada sai üle poole tuhande kontserdikülastaja.

Rootsi, mille pealinnas Stockholmis toimus tänavu viis inimelu nõudnud veokirünnak, ja Soome, kus Turu linnas sai pussitamises surma kaks ja vigastada kümmekond inimest, pole vähemalt avalikult teatanud täiendavatest julgeolekumeetmest.

Venemaal, kus aprillis toimus Peterburi metroos 15 inimelu nõudnud enesetapurünnak ja kus sel nädalal plahvatas kohalikus kaubanduskeskuses terroristide jäetud lõhkekeha, on aastavahetuseks ning saabuvaks jõuluajaks samuti julgeolekut tugevdatud. Moskva Punasele väljakule pääsevad aastavahetusel vaid need, kes on seotud riikliku teleprogrammiga.

Mõne nädala eest teatas Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB), et nurjas ISISe terroristide plaani korraldada uusaastaööl ja märtsikuiste presidendivalimiste ajal rünnakud Moskvas. Pidustuste eel hoiti USA-lt saadud vihje abil ära rünnak Peterburile. Kokku on julgeolekuorganite teatel tänavu Venemaal ära hoitud 18 terrorirünnakut.