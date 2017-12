Piltuudis: Hiina ostukeskuses pandi välja Trumpi näoga hiidkoer

Shanxi provintsi pealinnas püstitatud koerakujul on eksimatult trumpilik kuldne tukk ja ta tervitab ostlejaid täpselt nagu Ühendriikide president.

Trump on sündinud 1946. aastal, mis Hiina kalendri järgi on koera aasta. Koerad on ka tema eelkäijad George W. Bush ja Bill Clinton.

Hiina astroloogia ütleb, et koera aastal sündinud on otsekohesed, äärmiselt truud ja õiglase meelega. Koerad on aga ka jäärapäised, ärrituvad ja vihastavad kergesti.

Eelmisel aastal heiskas kaubanduskeskus üleelusuuruses Trump-kuke, mille arvukatest koopiatest sattus üks, täispuhutav, sel suvel ka Valge Maja lähistele.