Senaator: Poola valitsus arutab põgenike võtmist ravile

Poola konservatiivne valitsus on olnud Euroopa Liidu liidritega vastasseisus keeldumise eest võtta EL-i põgenike ümberpaigutamise programmi raames vastu migrante, et leevendada olukorda Kreekas ja Itaalias.

Pärast valitsusjuhi vahetumist sel kuul on Poola alustanud arutelu põgenike toomisest ravile niinimetatud "humanitaarkoridoride" kaudu.

Senati aseesimees, konservatiivist senaator Adam Bielan ütles reedel, et "valitsuses on toimumas arutelu sel teemal".

"Ma arvan, et me võime kaaluda ajutist abi neile, kes seda kõige rohkem vajavad, eakad, väikesed lapsed, eriti kristlased," ütles Bielan telekanalile TVN24, rõhutades, et ta ei räägi valitsuse eest.

Ta ütles, et paika tuleb panna see, kui kaua patsiendid ravi vajavad, kui kaua nad Poolas viibivad ja "mis juhtub siis, kui nad on valmis Süüriasse naasma".

Poola valitsusjuhi Mateusz Morawiecki isa, seadusandja Kornel Morawiecki ütles varem sel nädalal, et umbes 7000 põgeniku vastuvõtmine ei tohiks olla ligi 40 miljoni elanikuga Poolale probleem. Ta lisas, et saabujatelt eeldatakse Poola elustiili vastuvõtmist.

"Me peame püüdma muuta neid poolakateks," ütles Kornel Morawiecki.