Vene pommitajad tegid Austraalia õhujõud ärevaks

Austraalia õhujõudude baas seati detsembri alguses Indoneesia neutraalsetes vetes toimunud Vene lennuõppuste tõttu kõrgendatud valmisolekusse.

Õppustel osalesid kaitseministeeriumi teatel kaks tuumavalmidusega Tu-95 MS pommitajat ja üle saja sõjaväelase.

Kremli toetusega väljaanne RT teatas, et tegemist oli esimese Indoneesias toimunud Vene õppusega Vaiksel ookeanil.

Ekspertide sõnul on see märk sellest, et Moskva üritab oma mõju Vaiksel ookeanil laiendada.

«See on meeldetuletuseks, et Venemaa on siin ja tahab olla võtmemängija ka Vaikse ookeani julgeolekus ning on valmis selle demonstreerimiseks sõjalist jõudu näitama,» sõnas The Guardianile Austraalia strateegilise poliitika instituudi ekspert Peter Jennings.

Lennukid startisid Biaki lennuväljalt, mis asub Paapuast põhja pool, ning püsisid õhus üle kaheksa tunni. Vene sõjaväe kohaselt toimusid lennud ainult neutraalsete vete kohal.

Pommitajad olid Biaki saabunud Amuuri piirkonnast. Vene sõjaväe teatel tangiti pommitajaid Vaikse ookeani kohal lennuki Il-78 abil.