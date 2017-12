Ukraina inimröövijad nõudsid vangi eest miljon dollarit bitcoinides

Firma EXMO Finance teatel rööviti nende analüütik Pavel Lerner teisel jõulupühal Kiievis kuue relvastatud maskis mehe poolt, kes Lerneri minibussi vedasid.

Ukraina siseministeeriumi nõunik avaldas eile, et inimröövlid vabastasid Lerneri üle miljoni dollari väärtuses bitcoinide eest.

«Tegu on esimese taolise juhtumiga Ukrainas, mis hõlmab bitcoine,» kirjutas tekstisõnumis siseministeeriumi nõunik Anton Geraštšenko. Pole teada, kes lunaraha maksis.

«Ta on nüüd ohutus kohas ja ei ole saanud mingeid füüsilisi vigastusi,» teatas EXMO avalduses. «Sellegipoolest on Pavel praegu väga suure stressi all. Seetõttu ei väljasta me tulevate päevade jooksul ametlikke kommentaare.»

Lerneril ei olnud ligipääsu krüptovaluutaga tegeleva firma kasutajate rahadele ning EXMO sõnul nende töö juhtumist häiritud ei olnud.