Biitlite trummar lüüakse rüütliks

«See on suurepärane! On au ja rõõm olla oma muusika ja heategevusliku tööga tunnustuse vääriline, ma armastan neid mõlemat. Rahu ja armastust!» sõnas Los Angeleses elav 77-aastane Starr.

Kodanikunimega Richard Starkey sai 1965. aastal biitlite koosseisus juba kuningliku ordeni. Starri kodulinna Liverpooli klubi The Cavern, kust The Beatles oma teed alustas, ütles, et Starrile oleks tulnud rüütlistaatus juba palju varem anda. Paul McCartney löödi rüütliks juba 21 aasta eest.

Sir Barry Gibb. | FOTO: Joe Giddens/PA Wire/PA Images

Bee Geesi laulja ja laulukirjutaja Barry Gibb teatas samuti, et on tiitli üle väga uhke.

Lisaks Starrile ja Gibbile saavad kõrgeima tunnustuse ka baleriin Darcey Bussell, endine asepeaminister Nick Clegg ja kirjanik Michael Morpurgo.

Kokku on erinevate kuninglike tunnustuste saajate hulgas 1123 inimest, neist enamikku pärjatakse kogukonnatöö eest.

Kaks äramärgitut on 101 aastased – kolonelleitnant Mordaunt Cohen saab kuningliku ordeni hariduslike teenete eest Teise maailmasõja ajal, Helena Jonesi pärjatakse aga noorsootöö eest.

Ametnike teatel on tulevaste ordenisaajate hulgas ka Londoni ja Manchesteri terrorirünnakutes eeskuju näidanud inimesed, samuti Grenfelli kõrghoonepõlengus kannatanuid aidanud inimesed.