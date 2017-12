Venemaa varustab Põhja-Koread ebaseaduslikult kütusega

Lääne-Euroopa julgeolekuallika andmetel toimus oktoobris ja novembris vähemalt kolmel korral merel kütuse tarnimine Venemaa alustelt Põhja-Korea laevadele.

«Pole mingit kinnitust, et seda toetab Vene valitsus, kuid need Vene alused hoiavad Põhja-Koread elus,» teatas teine anonüümne allikas eile avaldatud raportis.

Eelmisel nädalal ühines Venemaa ÜRO Julgeolekunõukogu ühehäälse heakskiiduga piirata 90 protsendi ulatuses kütusetarneid Põhja-Koreasse.

Pyongyang vajab kütusetarneid, et hoida pinnal riigi hingitsevat majandust ja jätkata tuuma- ja raketiprogrammi arendamist.

Oktoobris väidetava kütusetarne teinud Vene tankeri Vitjaz omanik Jaroslav Guk eitas igasugust kontakti Põhja-Korea laevadega: «Mitte mingil juhul, see on väga ohtlik. See oleks täielik hullumeelsus.»

Andmeanalüüsist selgub, et oktoobris ja novembris sõitsid Vene sadamatest avamerele veel kaks tankerit ja lülitasid sarnaselt Vitjazile transponderid välja.

Vähemalt kaheksa Põhja-Korea alust lahkusid selle aasta jooksul Venemaa sadamatest kütuselastiga ja alustasid teed kodusadama poole vaatamata väidetele, et neil on teine marsruut.

Raporti kohaselt on USA teinud ÜRO Julgeolekunõukogule ettepaneku kanda need alused musta nimekirja.

Vene välisministeerium eitas täna süüdistusi ÜRO Põhja-Korea vastaste sanktsioonide rikkumises.

«Venemaa täidab sanktsioone rangelt ja täies mahus,» kinnitas välisministeerium uudisteagentuuri RIA Novosti teatel.

Lõuna-Korea teatas eile, et arestis Hongkongis registreeritud laeva, mis väidetavalt laadis oktoobris naftat Põhja-Korea laevale ja rikkus sellega ÜRO sanktsioone.