Brüsseli kodutud saavad papist telgid

Projekti ORIG-AMI papist telke on võimalik kokku voltida ja kinnitada päevase liikumise ajaks seljale.

Tavalised telgid on Brüsselis keelatud, mis tähendab seda, et kodutud satuvad tihti ööbimisel politsei tähelepanu alla. Projekti käivitajad loodavad, et uued papist telgid annavad kodututele võimaluse ohutult ööbida.

Politsei on teatanud, et kavatseb ORIG-AMI telkide kasutamist lubada.

Papist telgid töötati välja kohalikus töörehabilitatsioonikeskuses. Vajaminev papp saadakse annetustena vabrikust ning lõpp-produkt seatakse valmis Lantini vanglas.

Paljud Brüsseli kodutute varjupaigad on talvel puupüsti täis, samuti ei taha mõned kodutud oma lemmikloomade tõttu varjupaikadesse minna.

Projektiga seotud mittetulundusorganisatsiooni president Xavier Van der Stappeni sõnul on raske leppida faktiga, et Brüsseli tänavatel elab 2600 inimest.