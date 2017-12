Mida ütleb Putin uusaastatervituses Trumpile?

«Uusaastaläkituses USA riigipeale rõhutab Vene president veendumust, et praeguses keerulises rahvusvahelises olukorras on eriti oluline Vene-Ameerika konstruktiivse dialoogi arendamine, kuna see tugevdaks strateegilist stabiilsust kogu maailmas ning aitaks leida üleilmsetele ohtudele ja väljakutsetele optimaalseid lahendusi,» teatas Kremli pressitalitus.

Samas hurjutas Kreml USAd ja NATOt, märkides, et riigid, kus NATO teeb sõjalisi ettevalmistusi ning kuhu viiakse rasketehnikat ja vägesid, peavad arvestama julgeolekuolukorra halvenemisega.

«Olen kindel, et NATO sõjaliste ettevalmistuse negatiivne mõju peaks kõigis tõsist muret valmistama, kuna see halvendab julgeolekuolukorda riikides, kuhu viiakse NATO vägesid ja rasketehnikat,» ütles Vene asevälisminister Vladimir Titov täna.

Tegu võis olla vihjega USA aadressil, kuna Ühendriikide kaitseminister James Mattis teatas eile, et Ukrainasse täiendavate relvatarnete viimine ei ole mõeldud provokatsioonina Moskva suunal.

Putinilt said uusaastatervitused ka paljud teised riigipead, nende seas endised Nõukogude Liidu riigid, Prantsuse president Emmanuel Macron, saksa kantsler Angela Merkel ja Süüria riigipea Bashar Al-Assad.