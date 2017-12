Belgradi põllult avastati 25 tonni mürgiseid jäätmeid

«See on vaid osa suuremast operatsioonist, mis algas meie territooriumil ja Serbias,» sõnas Obrenovaci linnapea Miroslav Cuckovic riigitelevisioonis. «Me kontrollime üle kõik kohad, kus võidakse toksilisi jäätmeid varjata.»

Keskkonnaministeerium teatas eile jäätmete leidmisest ja on algatanud uuringud, et teha kindlaks, kas ka ümbritsev pinnas on saastatud.

Keskkonnaminister Goran Trivan märkis, et keskkonnakatastroof on suudetud ära hoida, kuid ei pakkunud täpsemat informatsiooni.

Telekanali N1 andmetel on leitud jäätmete hulgas benseeni sisaldavaid aineid.

Eramaa omanik on võetud vahi alla ja süüdimõistva otsuse korral ähvardab teda viie aasta pikkune vanglakaristus.

Euroopa Liidu liikmesust taotlev Serbia on kimpus tõsiste saasteprobleemidega, mis on enamasti tingitud hooletusest ja kehvast majanduslikust olukorrast.