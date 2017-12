Harkivis areneb relvastatud pantvangikriis

Relvastatud maskis mees sisenes täna Harkivis Ukraina Posti kontorisse, kus võttis pantvangi üheksa täiskasvanut ja kaks last, teatas oblastipolitsei ülem Oleg Belõhh.

«Seal on üheksa täiskasvanut ja kaks last. Nõudmistest ei tea me seni midagi. Ta ei ole neid esitanud. Püüame praegu temaga kontakti luua,» lausus Belõhh.

Liiklus sündmuskoha ümbruses metroojaama Kievskaja lähedal on suletud.