FSB: Peterburi plahvatuse korraldaja on vahistatud

«Föderaalne Julgeolekuteenistus tuvastas ja vahistas erioperatsiooni käigus Peterburi supermarketis 27. detsembril toimunud plahvatuse korraldaja ja ühtlasi isevalmistatud lõhkekeha õhkija,» seisab FSB teates.

Informeeritud allika andmeil on tegemist Vene kodanikust marurahvuslasega.

«Kinnipeetu on Peterburi elanik, keegi Dmitri. On kindlaks tehtud, et ta peab end natsionalistliku liikumise liikmeks,» märkis allikas, kes muid üksikasju ega tema paljastamise asjaolusid ei avaldanud.

Venemaa juurdluskomitee pressiesindaja sõnul kuulavad uurijad kahtlusalust üle ning soovitavad hiljem kohtul ta vahi alla võtta.

Plahvatus kärgatas kolmapäeval kohaliku aja järgi umbes kell 18.45 Kondratjevski tänaval Perekrjostoki poes. Terroritõrjekomitee sõnul pani ründaja lõhkekeha poe pakihoidu ning eriolukordade ministeeriumi andmeil oli seadeldises umbes 200 grammi lõhkeainet.