Venemaa süüdistab USA-d relvaleppe rikkumises

«USA paigaldab need (raketitõrjesüsteemid) oma sõjaväebaasidesse Rumeenias ja Poolas, see on meie läänepiiri lähedal, mis läheb vastuollu 1987. aastal sõlmitud INF (keskmaa tuumarelvastuse) leppega, mis keelab seesuguste relvade paigaldamise maa peale,» ütles Rjabkov laupäeval Vene välisministeeriumi kodulehele postitatud avalduses.

«Fakt, et sellised kompleksid võivad nüüd ilmuda Venemaa idapiirile, tekitavad olukorra, mida me oma sõjalises planeerimises ei saa eirata,» märkis Rjabkov.

Neljapäeval ütles Vene välisministeeriumi esindaja Maria Zahharova, et USA raketitõrjesüsteemida paigaldamine mõjub halvasti Tokyo ja Moskva suhetele.

Jaapani valitsus kiitis 19. detsembril heaks kahe Ühendriikide maal baseeruva raketitõrjesüsteemi Aegis Ashore paigaldamise kaitseks Põhja-Korea kasvava tuuma- ja raketiohu eest.

Ühtlasi kavatseb Jaapan suurendada järgmisel aastal kaitse-eelarvet raketitõrjesüsteemi tugevdamiseks.

Varem sel kuul ütles Jaapani kaitseminister Itsunori Onodera, et riik kavatseb hankida USA firmadelt kaugmaa tiibraketid tegevusraadiusega umbes 900 kilomeetrit.

Nädala eest süüdistas USA-d INF-i rikkumises ka Putin.

«Vormiliselt on need tõrjerakettide tarvis, kuid asjatundjad teavad suurepäraselt, et need laskeseadmed on universaalsed ja võivad välja tulistada ka olemasolevaid 2500 km lennukaugusega merel baseeruvaid tiibrakette. Ja sel juhul pole need enam merel baseeruvad raketid, vaid need võidakse kergesti toimetada kuivale maale,» märkis president.