USA presidendi sõnul nõuavad iraanlased muutusi

"Rõhuvad režiimid ei saa igavesti kesta ja saabub päev, mil Iraani rahval seisab ees valik," kordas Trump sotsiaalvõrgustikus Twitter tsitaati omaenda kõnest, mille ta pidas septembris ÜRO Peaassamblees.

Iraani võimud hoiatasid uute "ebaseaduslike kogunemiste" eest laupäeval, mil riigis kestavad kolmandat päeva majandusprobleemidest tingitud meeleavaldused. Suhteliselt väike rühm protestis laupäeval Teherani ülikooli juures, kuid üsna pea kogunes piirkonda neist oluliselt suurem hulk režiimimeelseid.

Siseminister Abdolrahman Rahmani Fazli hoiatas edasiste valitsusvastaste aktsioonide eest, öeldes: "Me ärgitame kõiki, kes on saanud kutse protestile, mitte osaleda neil ebaseaduslikel meeleavaldustel, sest need tekitavad probleeme nii endile kui teistele kodanikele."

Sotsiaalmeediasse postitatud videoklippidel võis näha Teherani ülikooli ümbruses kümneid tudengeid režiimivastaseid loosungeid skandeerimas. Kuid hiljem hõivasid kontrolli ülikooli sissepääsu üle konservatiivsed tudengid, skandeerides "Surm mässuõhutajaile".

Meeleavaldused algasid neljapäeval protestina elukalliduse kiire tõusu vastu, kuid kasvasid kiiresti kogu islamistliku režiimi vastasteks.

Kolmapäeval suuremates linnades alanud protestide käigus vahistati umbes 50 inimest. Telekanali Deutche Welle andmetel lasid julgeolekujõud maha vähemalt kaks meeleavaldajat.

Iraan nimetas laupäeval võltsiks ja oportunistlikuks Trumpi toetust Iraanis aset leidnud meeleavaldustele.

"Iraani rahvas ei näe Ameerika ametiisikute ja härra Trumpi märkustes mingit väärtust," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Bahram Ghasemi.

Tema sõnul mäletavad iraanlased hästi Trumpi samme nende Ühendriikidesse pääsu takistamisel ning mitmete iraanlaste vahistamist selles riigis "alusetul ettekäändel".

"Selle tõttu näevad nad nende ametiisikute toetust hiljutistele meeleavaldustele mõnes Iraani linnas oportunistlikuna," lisas ta.

"Islamivabariigi põhiseadusega on loodud demokraatlikud struktuurid inimeste ühiskondlike nõudmiste õiguslikuks kaitseks," lausus pressiesindaja.

Trump avaldas juba reede õhtul Twitteris toetust Iraani linnades aset leidnud protestidele riigi majandusprobleemide vastu.